Полиция Луганской области Украины несет службу в усиленном варианте

Луганский гарнизон Национальной полиции Украины с 11 марта перешел на усиленный вариант несения службы, сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

"С 9.00 11 марта 2017 личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы. Такое решение связано с осложнением ситуации на подконтрольной украинской власти территории Луганской области", - написала в воскресенье утром на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай.

Она уточнила, что усиленный вариант несения службы луганских правоохранителей обусловлен усилением огневой активности со стороны противника, в частности, использованием ракетных систем залпового огня "Град", 122-мм и 152-мм артустановок, БМП и танков. Из этого вооружения обстреливались Попаснянский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы, утверждают в областной полиции.