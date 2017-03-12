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СНГ 12.03.2017 12:34

Полиция Луганской области Украины несет службу в усиленном варианте

Луганский гарнизон Национальной полиции Украины с 11 марта перешел на усиленный вариант несения службы, сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

"С 9.00 11 марта 2017 личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы. Такое решение связано с осложнением ситуации на подконтрольной украинской власти территории Луганской области", - написала в воскресенье утром на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай.

Она уточнила, что усиленный вариант несения службы луганских правоохранителей обусловлен усилением огневой активности со стороны противника, в частности, использованием ракетных систем залпового огня "Град", 122-мм и 152-мм артустановок, БМП и танков. Из этого вооружения обстреливались Попаснянский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы, утверждают в областной полиции.

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Тэги: УКРАИНА, ЛУГАНЩИНА, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]