Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на семь лет по делу о госизмене за отправленную в Грузию СМС и помилованная президентом, вышла на свободу, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Евгений Смирнов в воскресенье.

"Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся", - сказал Е.Смирнов.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, подписал указ о помиловании О.Севастиди.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал О.Севастиди виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

В.Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор жесткий, и в деле О.Севастиди необходимо разобраться. "На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал В.Путин.