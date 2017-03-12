Премьер Грузии едет в Батуми

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье отправился в Батуми, где на месте намерен ознакомиться с возникшей после ночных беспорядков ситуацией, сообщили журналистам в пресс-службе главы грузинского правительства.

По данным пресс-службы, Г.Квирикашвили проведет встречи с представителями руководства Аджарской автономной республики и правоохранительных органов.

Ранее премьер Грузии, комментируя произошедшее, обвинил "деструктивные политические силы" в провоцировании беспорядков в Батуми.

"Это пример того, как бытовой случай использован деструктивными политическими силами для эскалации ситуации", - сказал Г.Квирикашвили журналистам.

Беспорядки в Батуми начались накануне вечером после задержания полицейскими шестерых местных жителей. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

По данным МВД Грузии, задержано около 40 участников ночных беспорядков.