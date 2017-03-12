Выборы в Абхазии не будут иметь для Грузии никаких правовых последствий, заявляют в Тбилиси

В МИД Грузии называют незаконными проходящие в воскресенье в Абхазии парламентские выборы и призывают международное сообщество дать этому процессу соответствующую оценку.
В заявлении грузинского МИД говорится, что "указанные действия (выборы в Абхазии) представляют собой очередную попытку легитимации этнической чистки, военной интервенции, оккупации и результатов осуществляемой против государственности Грузии агрессии со стороны России".
В МИД отмечают, что "согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не будут иметь никакого правового результата".
Как сказано в заявлении, "т.н. выборы в Абхазском регионе проводятся на фоне того, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также на фоне интенсивной милитаризации оккупированных территорий".
Как считают в МИД, "Россия продолжает фактическую аннексию оккупированных территорий Грузии путем их интеграции в военную, политическую, экономическую и социальную системы".
Министерство иностранных дел Грузии призвало международное сообщество дать "соответствующую оценку проводимых в Абхазии незаконных т.н. парламентских выборов" и призывает Россию "уважать фундаментальные нормы и принципы международного права".
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