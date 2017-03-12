Десять автомобилей сожжены во время беспорядков в Батуми

Глава правительства Аджарии (Грузия) Зураб Патарадзе заявил о значительном ущербе от ночных беспорядков в Батуми.

"Минимум, сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура", - сказал он в воскресенье в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По его словам, мэрия Батуми сейчас занимается подсчетом масштабов нанесенного городу ущерба. "Создана специальная комиссия, и в ближайшее время мы будем знать точные размеры ущерба", - отметил З.Патарадзе.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

К активным действиям по восстановлению порядка в Батуми спецназ и полицейские приступили рано утром в воскресенье.