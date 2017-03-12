ВС Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, погибли до 5 военнослужащих врага

Вооруженные силы Азербайджана артиллерийским огнем уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

«В результате артиллерийского удара по опорному пункту вооруженных сил Армении, потери противника в живой силе составили до 5-ти военнослужащих», - отмечается в сообщении Минобороны.

Оборонное видео также распространило видео уничтожения опорного пункта противника (https://www.youtube.com/watch?v=HBQYWoi1mNk).

А.Азизов