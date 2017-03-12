Президент Грузии считает нелегитимными выборы в парламент Абхазии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что проходящие в Абхазии парламентские выборы не могут иметь юридической силы.

В распространенном в воскресенье заявлении президента Грузии абхазские выборы называются "очередной попыткой легитимации оккупационного режима".

Эти выборы, заявляет Г.Маргвелашвили, "не имеют никакой юридической силы и не будут иметь правовых последствий".

"В тех условиях, когда большая часть населения Абхазии являются беженцами и вынуждено перемещенными лицами, которым до сих пор не дают возможности вернуться в свои дома, когда на оккупированной территории единственной силой, осуществляющей эффективный контроль, является иностранное государство - Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении воли населения", - заявил Г.Маргвелашвили.

Ранее в воскресенье парламентские выборы в Абхазии назвал незаконными МИД Грузии, который призвал международное сообщество дать соответствующую оценку этому процессу.