Президент Грузии считает нелегитимными выборы в парламент Абхазии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что проходящие в Абхазии парламентские выборы не могут иметь юридической силы.
В распространенном в воскресенье заявлении президента Грузии абхазские выборы называются "очередной попыткой легитимации оккупационного режима".
Эти выборы, заявляет Г.Маргвелашвили, "не имеют никакой юридической силы и не будут иметь правовых последствий".
"В тех условиях, когда большая часть населения Абхазии являются беженцами и вынуждено перемещенными лицами, которым до сих пор не дают возможности вернуться в свои дома, когда на оккупированной территории единственной силой, осуществляющей эффективный контроль, является иностранное государство - Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении воли населения", - заявил Г.Маргвелашвили.
Ранее в воскресенье парламентские выборы в Абхазии назвал незаконными МИД Грузии, который призвал международное сообщество дать соответствующую оценку этому процессу.
Президент Алиев прибыл с визитом во Францию
В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики
ВС Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, погибли до 5 военнослужащих врага
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»