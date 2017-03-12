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Регион 12.03.2017 14:19

Президент Грузии считает нелегитимными выборы в парламент Абхазии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что проходящие в Абхазии парламентские выборы не могут иметь юридической силы.

В распространенном в воскресенье заявлении президента Грузии абхазские выборы называются "очередной попыткой легитимации оккупационного режима".

Эти выборы, заявляет Г.Маргвелашвили, "не имеют никакой юридической силы и не будут иметь правовых последствий".

"В тех условиях, когда большая часть населения Абхазии являются беженцами и вынуждено перемещенными лицами, которым до сих пор не дают возможности вернуться в свои дома, когда на оккупированной территории единственной силой, осуществляющей эффективный контроль, является иностранное государство - Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении воли населения", - заявил Г.Маргвелашвили.

Ранее в воскресенье парламентские выборы в Абхазии назвал незаконными МИД Грузии, который призвал международное сообщество дать соответствующую оценку этому процессу.

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Тэги: МАРГВЕЛАШВИЛИ, АБХАЗИЯ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]