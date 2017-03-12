В Грузии очень конструктивное и любящее страну правительство и абсолютно деструктивная часть оппозиции, говорит премьер

Прибывший в Батуми для ознакомления с ситуацией, возникшей после ночных беспорядков, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что в стране действуют деструктивные оппозиционные силы, которые ни во что не ставят стабильность и права граждан жить в мирном государстве.

"Оценка однозначна. Это страна, у которой есть очень конструктивное и любящее страну правительство, которое защищает законы, права наших граждан и стабильность, и это страна, где есть абсолютно деструктивная часть оппозиции, которая ни во что не ставит стабильность страны и право наших граждан жить в мирном государстве", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в Батуми.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, что именно он имеет в виду, премьер подчеркнул, что "сказал все очень ясно".

Ранее Г.Квирикашвили, комментируя произошедшее, обвинил "деструктивные политические силы" в провоцировании беспорядков в Батуми.

"Это пример того, как бытовой случай использован деструктивными политическими силами для эскалации ситуации", - сказал Г.Квирикашвили на брифинге.

Беспорядки в Батуми начались накануне вечером после задержания полицейскими шестерых местных жителей. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

По данным МВД Грузии, задержано около 40 участников ночных беспорядков.

Как заявил журналистам глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе, в ходе беспорядков были сожжены как минимум 10 автомобилей, разрушена инфраструктура. По его словам, городу нанесен большой ущерб.