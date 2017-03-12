В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики

Действия Нидерландов в отношении Турции выходят за пределы дипломатической этики, отмечается в заявлении официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Действия властей Нидерландов против членов правительства Турции, которые хотели встретиться с представителями турецкой общины, является предвзятым и неуместным. Кроме этого, это является нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях, нарушением таких фундаментальных основ, как права человека, свобода собраний и выражение мнения», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его мнению, такое отношение к членам турецкого правительства «несовместимо с дипломатической этикой».

Представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что действия властей Нидерландов свидетельствуют о необходимости устранения в Европе наблюдающихся фактов исламофобии, ксенофобии и др. негативных моментов.

Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетуль Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Самолет главы МИД Турции не получил разрешения на посадку на голландской территории.

Между тем Ф.Сайян Кайя въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Однако власти Нидерландов выслали ее.

А.Азизов