Президент Германии призывает не игнорировать возможность иностранного влияния на выборный процесс в ФРГ

Президент ФРГ Йоахим Гаук не исключает попыток вмешательства иностранных государств в выборы в стране, сообщает в воскресенье немецкая газета "Бильд ам Зоннтаг".

"Мы будем наивными, если будем полагать, что это полностью исключено", - цитирует издание Й.Гаука.

Ранее глава BfV (Федеральная служба защиты конституции Германии) Ганс-Георг Маасен обвинил Россию в попытках дестабилизировать немецкое общество при помощи пропаганды и кибератак в преддверие выборов 2017 года.

Газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" в свою очередь написала, что, по данным BfV, российские власти могут действовать через группу хакеров, называющих себя "APT 28".