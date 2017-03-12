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Дальнее зарубежье 12.03.2017 14:51

Президент Германии призывает не игнорировать возможность иностранного влияния на выборный процесс в ФРГ

Президент ФРГ Йоахим Гаук не исключает попыток вмешательства иностранных государств в выборы в стране, сообщает в воскресенье немецкая газета "Бильд ам Зоннтаг".

"Мы будем наивными, если будем полагать, что это полностью исключено", - цитирует издание Й.Гаука.

Ранее глава BfV (Федеральная служба защиты конституции Германии) Ганс-Георг Маасен обвинил Россию в попытках дестабилизировать немецкое общество при помощи пропаганды и кибератак в преддверие выборов 2017 года.

Газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" в свою очередь написала, что, по данным BfV, российские власти могут действовать через группу хакеров, называющих себя "APT 28".

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Тэги: ГАУК, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]