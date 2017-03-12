Двое украинских военных погибли, один ранен в Донбассе за сутки, сообщают из Киева

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в зоне проведения спецоперации на востоке страны за минувшие сутки, сообщил в воскресенье представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Информация о потерях. Как сообщалось, двое наших военных погибли вчера во время боевого столкновения на Мариупольском направлении. Кроме того, еще один военный получил ранения в районе Авдеевки ", - сказал А.Мотузяник на брифинге в Киеве.

Он рассказал, что двое военных погибли в ходе боестолкновения в районе населенного пункта Березовое.

"Группа в составе 4-х боевиков была замечена нашими военными, которые открыли огонь на поражение. Через полчаса ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ) отступила, однако в этом бою мы потеряли двоих наших военных", - сказал представитель Минобороны Украины.