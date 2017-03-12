Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8477 RUR   0.0294 GBR   2.1201 TRY   0.4626

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 14 Мар 12° 15 Мар 12°

СНГ 12.03.2017 15:43

Двое украинских военных погибли, один ранен в Донбассе за сутки, сообщают из Киева

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в зоне проведения спецоперации на востоке страны за минувшие сутки, сообщил в воскресенье представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Информация о потерях. Как сообщалось, двое наших военных погибли вчера во время боевого столкновения на Мариупольском направлении. Кроме того, еще один военный получил ранения в районе Авдеевки ", - сказал А.Мотузяник на брифинге в Киеве.

Он рассказал, что двое военных погибли в ходе боестолкновения в районе населенного пункта Березовое.

"Группа в составе 4-х боевиков была замечена нашими военными, которые открыли огонь на поражение. Через полчаса ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ) отступила, однако в этом бою мы потеряли двоих наших военных", - сказал представитель Минобороны Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВОСТОК, ПОТЕРИ


Похожие новости


Двое украинских военных погибли на востоке страны за сутки, двое ранены - данные Киева Миссия ОБСЕ настаивает на безопасном и неограниченном доступе наблюдателей на востоке Украины ВОЗ обеспокоена ситуацией со здравоохранением в зоне конфликта на востоке Украины Территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но при наделении востока определенной автономности - Олланд Текст минских соглашений не должен меняться, считают Порошенко с Кучмой Правительство Украины продолжит поставлять газ и электроэнергию на неподконтрольные территории - Яценюк

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]