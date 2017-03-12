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СНГ 12.03.2017 16:04

В Узбекистане пенсионеры с 15 марта смогут бесплатно ездить на ташкентском метро

Пенсионеры в Узбекистане с 15 марта смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в дневное время, сообщили "Интерфаксу" в хокимияте (администрации) столицы республики.

"С 15 марта пенсионеры смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в период с 10:00 до 16:00", - сказал представитель администрации.

По его словам, соответствующее решение принял хоким (глава администрации) города, основываясь на постановление правительства.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам достаточно предъявить оператору метрополитена пенсионное удостоверение. Ограничений на количество поездок нет. Указанное право распространяется на всех пенсионеров Узбекистана, а не только на жителей столицы.

В администрации Ташкента отметили, что в дальнейшем планируется разработать такие правила и для наземных видов транспорта.

Первая линия метро в Ташкенте была открыта в 1977 году. В настоящее время действуют три линии, 30 станций.

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Тэги: ТАШКЕНТ, ПЕНСИОНЕРЫ, МЕТРО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]