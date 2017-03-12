Лондон не имеет доказательств о попытках Москвы подорвать британскую демократию - Борис Джонсон

Великобритания не располагает фактами, свидетельствующими о том, что Россия каким-то образом пытается оказать влияние на британские демократические процессы, заявил в воскресенье глава британского МИД Борис Джонсон.
"Во-первых, у нас нет доказательств того, что русские на самом деле пытаются подорвать у нас демократические процессы в данный момент", - цитирует слова Б.Джонсона британская газета "Телеграф".
При этом у Великобритании, по его словам, "есть много доказательств того, что русские способны на это". "И нет никаких сомнений в том, что они готовы ко всяким грязным трюкам", - сказал Б.Джонсон.
Президент Алиев прибыл с визитом во Францию
В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики
ВС Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, погибли до 5 военнослужащих врага
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»