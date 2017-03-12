Лондон не имеет доказательств о попытках Москвы подорвать британскую демократию - Борис Джонсон

Великобритания не располагает фактами, свидетельствующими о том, что Россия каким-то образом пытается оказать влияние на британские демократические процессы, заявил в воскресенье глава британского МИД Борис Джонсон.

"Во-первых, у нас нет доказательств того, что русские на самом деле пытаются подорвать у нас демократические процессы в данный момент", - цитирует слова Б.Джонсона британская газета "Телеграф".

При этом у Великобритании, по его словам, "есть много доказательств того, что русские способны на это". "И нет никаких сомнений в том, что они готовы ко всяким грязным трюкам", - сказал Б.Джонсон.