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Дальнее зарубежье 12.03.2017 18:04

Лондон не имеет доказательств о попытках Москвы подорвать британскую демократию - Борис Джонсон

Великобритания не располагает фактами, свидетельствующими о том, что Россия каким-то образом пытается оказать влияние на британские демократические процессы, заявил в воскресенье глава британского МИД Борис Джонсон.

"Во-первых, у нас нет доказательств того, что русские на самом деле пытаются подорвать у нас демократические процессы в данный момент", - цитирует слова Б.Джонсона британская газета "Телеграф".

При этом у Великобритании, по его словам, "есть много доказательств того, что русские способны на это". "И нет никаких сомнений в том, что они готовы ко всяким грязным трюкам", - сказал Б.Джонсон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]