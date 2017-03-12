Ущерб от беспорядков в Батуми должны возместить их устроители - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что в Батуми, где в субботу произошли беспорядки, полиция действовала организовано и использовала лишь ту силу, которая была необходима.
"Тому, что произошло, необходимо дать соответствующую оценку", - заявил он в воскресенье на состоявшемся в Батуми совещании с участием главы МВД Грузии Георгием Мгебришвили.
По его мнению, правоохранительные органы действовали там, где это было необходимо, используя ту силу, что требовали обстоятельства.
"Сейчас необходимо сохранить порядок и также необходимо идентифицировать тех, кто накануне совершал беспорядки и перешел все рамки", - сказал премьер, отметив, что всем пострадавшим от вандализма необходимо выделить компенсацию.
При этом Г.Квирикашвили заявил, что после того, как будут идентифицированы те, кто устроил беспорядки, на них необходимо будет возложить обязательства возмещения нанесенного их действиями ущерба.
Также глава правительства отметил, что следствие должно установить не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто подстрекал.
"Каждого должны идентифицировать. Это будет превенция, чтобы в будущем не повторилось подобное", - сказал он, заявив, что ответ должен быть жестким, но в рамках закона.
В этой связи Г.Квирикашвили вновь указал на возможное участие определенных оппозиционных сил в беспорядках. По его мнению, в стране "есть политическая сила, которая считает, что если они не у власти, то камня на камне не должно остаться в стране".
Как считает премьер, эта сила "должна быть до конца идентифицирована как деструктивная сила, которая считает стабильность в стране губительной для себя".
Президент Алиев прибыл с визитом во Францию
В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики
ВС Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, погибли до 5 военнослужащих врага
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»