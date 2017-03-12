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Дальнее зарубежье 12.03.2017 18:22

Пак Кын Хе покинула президентскую резиденцию - газета

Отстраненная от своего поста президент Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой ранее утвердил конституционный суд страны, выехала из официальной резиденции - Голубого дворца, сообщила в воскресенье британская газета "Индепендент".

"Президент Пак Кын Хе только что покинула Голубой дворец и направилась в свои апартаменты", - цитирует газета представителя президентского дворца.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли во время протестов в Сеуле против решения Конституционного суда о признании законным импичмента Пак Кын Хе. По обновленным данным АП, как минимум 30 человек получили ранения в ходе акций протеста. Среди них как сами демонстранты, так и сотрудники полиции.

После оглашения решения суда тысячи агрессивно настроенных сторонников Пак Кын Хе вышли на улицы столицы страны. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие разбивали стекла полицейских машин, кидали камни в стражей порядка.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЗИДЕНЦИЯ, ВЫЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]