Пак Кын Хе покинула президентскую резиденцию - газета

Отстраненная от своего поста президент Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой ранее утвердил конституционный суд страны, выехала из официальной резиденции - Голубого дворца, сообщила в воскресенье британская газета "Индепендент".
"Президент Пак Кын Хе только что покинула Голубой дворец и направилась в свои апартаменты", - цитирует газета представителя президентского дворца.
Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли во время протестов в Сеуле против решения Конституционного суда о признании законным импичмента Пак Кын Хе. По обновленным данным АП, как минимум 30 человек получили ранения в ходе акций протеста. Среди них как сами демонстранты, так и сотрудники полиции.
После оглашения решения суда тысячи агрессивно настроенных сторонников Пак Кын Хе вышли на улицы столицы страны. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие разбивали стекла полицейских машин, кидали камни в стражей порядка.
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