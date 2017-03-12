Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональда Трамп могут встретиться "на полях" саммита "Большой двадцатки", который пройдет летом в ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Си-Эн-Эн, которое вышло в воскресенье.

"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться", - сказал Д.Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России и США есть понимание относительно проведения первой личной встречи президентов В.Путина и Д.Трампа, ее практическая подготовка запущена.

"Хочу сразу сказать, что понимание относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - сказал С.Рябков.