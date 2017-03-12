Президент Алиев прибыл с визитом во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает сайт главы государства.

В ходе визита И.Алиев проведет переговоры с руководством Франции по вопросам развития двустороннего сотрудничества, урегулирования карабахского конфликта.

А.Азизов