Ильич Рамирес Санчес предстанет перед судом Франции по делу о парижском теракте 1974 года

Через 43 года после парижского теракта 67-летний международный террорист, гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес, известный по прозвищу Карлос Шакал, предстанет перед французским судом присяжных.
Процесс, который французские СМИ уже назвали историческим, начинается в понедельник и продлится три недели, сообщило Международное французское радио.
15 сентября 1974 года два человека погибли и 34 были ранены в результате взрыва гранаты в парижской торговой галерее "Драгстор". Следствие установило, что использованная в парижском теракте граната принадлежит к партии боеприпасов, украденной в 1972 году с американской военной базы, и аналогична гранатам, применявшимся при взятии заложников во французском посольстве в Гааге и найденным в Париже в квартире любовницы И.Р.Санчеса.
"Пока виновный не осужден, раны не затянутся", - заявил адвокат Жорж Уло, представляющий на процессе интересы 18 из 30 пострадавших в теракте.
Сам И.Р.Санчес свою вину не признает и считает процесс "экстравагантной затеей".
И.Р.Санчес - международный террорист, осуществлявший теракты в интересах экстремистских группировок Народного фронта освобождения Палестины, Красных бригад, колумбийской организации M-19, японской "Красной армии" и ряда других группировок.
И.Р.Санчес родился в 12 октября 1949 года в Венесуэле. Его отец, будучи коммунистом, назвал его в честь Владимира Ильича Ленина.
После развода родителей переехал с матерью в Лондон и поступил в Лондонскую школу экономики. Затем учился в Университете дружбы народов в Москве. В 1970 году был отчислен за подрывную деятельность. СМИ предполагали, что это отчисление было прикрытием перед его отправкой на операцию по заданию КГБ.
В июле 1970 года И.Р.Санчес поехал в Ливан, где в Бейруте присоединился к Народному фронту освобождения Палестины. Оттуда был направлен в тренировочный лагерь для прохождения боевой подготовки. В лагере он получил свое прозвище Карлос за свое латино-американское происхождение. Вторую часть прозвища Шакал он получил от журналистов, после того как в момент обыска в его номере в отеле был найден роман Фредерика Форсайта "День Шакала".
В 1994 году Судан выдал Карлоса французским властям, которые добивались его экстрадиции за совершённые в начале 1970-х убийства.
И.Р.Санчеса дважды приговаривали к тюремному заключению: за убийство двух полицейских в 1975 году в Париже и за серию взрывов в 1982-1983 гг. в Париже, Марселе и поездах, в результате которых 11 человек погибло и более 150 человек было ранено.
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