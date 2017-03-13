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СНГ 13.03.2017 14:03

Военные Белоруссии и России проводят штабную тренировку в региональной группировке войск

Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России началась в понедельник на стационарных пунктах управления, сообщают в Минске.

"Тема СШТ - "Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Там отметили, что тренировка является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на территории Белоруссии.

"Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения региональной группировки войск (сил) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - пояснили в Минобороны.

Тренировка продлится по 17 марта, пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.

К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов госуправления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил России.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]