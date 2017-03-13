Военные Белоруссии и России проводят штабную тренировку в региональной группировке войск

Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России началась в понедельник на стационарных пунктах управления, сообщают в Минске.

"Тема СШТ - "Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Там отметили, что тренировка является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на территории Белоруссии.

"Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения региональной группировки войск (сил) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - пояснили в Минобороны.

Тренировка продлится по 17 марта, пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.

К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов госуправления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил России.