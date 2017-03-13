Военные Белоруссии и России проводят штабную тренировку в региональной группировке войск

Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России началась в понедельник на стационарных пунктах управления, сообщают в Минске.
"Тема СШТ - "Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Там отметили, что тренировка является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на территории Белоруссии.
"Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения региональной группировки войск (сил) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - пояснили в Минобороны.
Тренировка продлится по 17 марта, пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.
К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов госуправления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил России.
Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы
Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор
Азербайджан планирует в 2017 году наладить производство еще двух видов БПЛА
Каспар увеличил в 2016г доходы 34%
Цены на нефть снижаются в понедельник, Brent опустилась до $51,35 за баррель
Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»