В Британии появился министр по противодействию подрывной деятельности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Бена Гаммера министром по борьбе с подрывной деятельностью в составе кабинета министров, сообщает в понедельник британское издание "Таймс".

Газета пишет, что в задачи министра будет входить "широкомасштабная деятельность в рамках правительства по защите неприкосновенности демократической жизни Соединенного Королевства".

Издание отмечает, что эти меры приняты на фоне обеспокоенности британского истеблишмента возможными попытками России дестабилизировать политический строй страны путем кибератак, дезинформации и денежных вливаний.

Тем временем, эксперты Центра правительственной связи (GCHQ)- спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов власти - предложили проверить компьютерные сети британских партий на предмет того, сможет ли их инфраструктура выдержать "враждебную киберактивность".

Кроме этого, Национальный центр компьютерной безопасности при GCHQ ранее предлагал представителям британских партий посещать семинары, посвященные защите политического строя Великобритании. В свою очередь центр защиты национальной инфраструктуры при MI5 должен будет оказывать консультации британским политикам по тому же вопросу, добавляет "Таймс".