Анкара рассчитывает на отмену рабочих виз для граждан Турции, въезжающих в РФ - посол

Турция рассчитывает на снятие требований рабочих виз для турецких граждан, въезжающих в РФ, соответствующий ответ в ходе переговоров был получен, заявил посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.

"Мы рассчитываем на то, что будут сняты секторальные ограничения и ограничения, связанные с требованием рабочих виз для турецких граждан",- сказал посол журналистам в понедельник.

"Мы необходимый мессендж в ходе переговоров получили и смотрим с большой надеждой на будущее", - отметил дипломат.