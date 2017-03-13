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Регион 13.03.2017 14:30

Анкара рассчитывает на отмену рабочих виз для граждан Турции, въезжающих в РФ - посол

Турция рассчитывает на снятие требований рабочих виз для турецких граждан, въезжающих в РФ, соответствующий ответ в ходе переговоров был получен, заявил посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.

"Мы рассчитываем на то, что будут сняты секторальные ограничения и ограничения, связанные с требованием рабочих виз для турецких граждан",- сказал посол журналистам в понедельник.

"Мы необходимый мессендж в ходе переговоров получили и смотрим с большой надеждой на будущее", - отметил дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РАБОЧИЕ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]