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Дальнее зарубежье 13.03.2017 14:51

Американские эксперты планируют организовать неформальные переговоры с представителями КНДР на фоне роста напряженности

Группа бывших высокопоставленных американских госслужащих планирует организовать очередной раунд неформальных переговоров с представителями КНДР на фоне роста напряженности в регионе, сообщает в понедельник "Блумберг".

По его информации, бывший специалист американских спецслужб Джозеф ДиТрэйни, который в свое время способствовал заключению соглашения по ядерной программе КНДР в 2005 году, сообщил, что неофициальные переговоры между сторонами проходят обычно каждые полгода.

"Это (переговоры - ИФ) позволит Северной Корее объяснить ее позицию по ядерному сдерживанию, обсудить мирный договор и претензии Пхеньяна в отношении совместных военных учений США и Южной Кореи", - цитирует издание Дж.ДиТрэйни.

Дж.ДиТрэйни пояснил, что его группа планирует войти в контакт с миссией КНДР в ООН в конце марта или начале апреля для обсуждения условий нового раунда переговоров.

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Тэги: США, ЭКСПЕРТЫ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]