Американские эксперты планируют организовать неформальные переговоры с представителями КНДР на фоне роста напряженности

Группа бывших высокопоставленных американских госслужащих планирует организовать очередной раунд неформальных переговоров с представителями КНДР на фоне роста напряженности в регионе, сообщает в понедельник "Блумберг".

По его информации, бывший специалист американских спецслужб Джозеф ДиТрэйни, который в свое время способствовал заключению соглашения по ядерной программе КНДР в 2005 году, сообщил, что неофициальные переговоры между сторонами проходят обычно каждые полгода.

"Это (переговоры - ИФ) позволит Северной Корее объяснить ее позицию по ядерному сдерживанию, обсудить мирный договор и претензии Пхеньяна в отношении совместных военных учений США и Южной Кореи", - цитирует издание Дж.ДиТрэйни.

Дж.ДиТрэйни пояснил, что его группа планирует войти в контакт с миссией КНДР в ООН в конце марта или начале апреля для обсуждения условий нового раунда переговоров.