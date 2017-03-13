Турция принимает конкретные меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Сирии - турецкий посол в Москве

Турция предпринимает конкретные шаги для предотвращения нарушений режима прекращения огня в Сирии, это оказывает положительное влияние на переговорный процесс, заявил в понедельник посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.
"Мы, к сожалению, наблюдаем нарушение перемирия, особенно в последнее время, однако предпринимаются конкретные шаги, чтобы предотвратить нарушение режима прекращения огня на всей территории Сирии", - сказал турецкий дипломат журналистам.
"Все эти меры содействуют переговорному процессу, который проводится под наблюдением ООН. В этой связи предпринимаемые шаги оказывают позитивное влияние", - добавил посол.
Он отметил, что цель переговорного процесса между правительством Сирии и вооруженной оппозицией в Астане "не в том, чтобы заменить женевский процесс, а в том, а чтобы содействовать ему и найти политическое решение имеющейся проблемы".
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