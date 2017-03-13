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Регион 13.03.2017 15:02

Турция принимает конкретные меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Сирии - турецкий посол в Москве

Турция предпринимает конкретные шаги для предотвращения нарушений режима прекращения огня в Сирии, это оказывает положительное влияние на переговорный процесс, заявил в понедельник посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.

"Мы, к сожалению, наблюдаем нарушение перемирия, особенно в последнее время, однако предпринимаются конкретные шаги, чтобы предотвратить нарушение режима прекращения огня на всей территории Сирии", - сказал турецкий дипломат журналистам.

"Все эти меры содействуют переговорному процессу, который проводится под наблюдением ООН. В этой связи предпринимаемые шаги оказывают позитивное влияние", - добавил посол.

Он отметил, что цель переговорного процесса между правительством Сирии и вооруженной оппозицией в Астане "не в том, чтобы заменить женевский процесс, а в том, а чтобы содействовать ему и найти политическое решение имеющейся проблемы".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]