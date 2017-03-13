Экономия по госзакупкам в Азербайджане в 2016г превысила 7%

Объем государственных закупок, осуществленных госорганизациями в Азербайджане в 2016 году на основе тендеров и котировок по сравнению с 2015 годом увеличился на 28,6% - до 1 млрд 706,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве экономики.
В 2016 году госструктурами было проведено в общей сложности 7,772 тыс. тендеров и котировок (конкурсов) и по сравнению с 2015 годом их количество сократилось на 6,8%.
Проведение закупок посредством тендеров и котировок позволило сэкономить 129,5 млн манатов или 7,1% от стоимости госзакупок (в 2015 году было сэкономлено 53,8 млн манатов или 3,9% от стоимости госзакупок – ИФ-Аз).
При этом экономия в размере 117,5 млн манатов пришлась на закупки, осуществляемые посредством тендеров, 5,4 млн манатов – через опрос предложений, 6,6 млн манатов – через котировки.
В 2016 году было осуществлено 5,766 тыс. котировок или 74,2% всех закупок. Но суммарная стоимость госзакупок через котировки составила всего 121 млн манатов или 7,1% от общего объема закупок.
В минувшем году за счет бюджетных средств были проведены 6,831 тыс. тендеров и конкурсов. Общая стоимость заключенных контрактов по ним составила 1 млрд 404,6 млн манатов и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 27,8%. При этом экономия составила 95,2 млн манатов или 6,4% (в 2015 году – 4,1%).
За счет средств, выделенных международными финансовыми организациями, в виде кредитов в 2016 году было проведено 32 госзакупок на сумму 200 млн манатов. При этом экономия составила 9,7 млн манатов или 4,6% (в 2015 году – 8,1%).
Третьим направлением госзакупок являлись тендеры и закупки, проводимые госпредприятиями и организациями за счет собственных средств. В 2016 году госпредприятиями и организациями было проведено 909 тыс. закупок на сумму 102 млн манатов (спад в 2 раза). При этом экономия составила 24,6 млн манатов или 19,4% (в 2015 году – 2,15%).
В Азербайджане госструктуры должны проводить тендер при стоимости госзакупки свыше 50 тыс. манатов.
А.Азизов
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