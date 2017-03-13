В ДТП на дорогах Азербайджана в выходные пострадали 6 человек – МВД

Шесть человек пострадали в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 174 преступления, 40 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 104 человека.

Кроме этого, зафиксировано 13 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев