Гэри Джонс назначен новым региональным президентом компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции

Новым региональным президентом компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции назначен Гэри Джонс (Gary Jones), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan
«Гэри Джонс приступит к своим обязанностям на должности регионального президента BP в Азербайджане, Грузии и Турции со 2 апреля 2017 года и будет осуществлять свою деятельность в офисе BP в Баку", - отмечается в сообщении компании.
На этом посту он сменит Гордона Биррелла, который назначен на должность Главного операционного директора в головном офисе BP в Лондоне и будет руководить работой BP по добыче, трансформации и углеводородам.
Г.Биррелл занимал пост регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции с ноября 2012 года.
Г.Джонс в настоящее время является глобальным руководителем BP по бурению, заканчиваю и скважинам.
«Гэри опытный нефтяник в глобальном масштабе и является руководителем серьезного бизнеса. Он долгое время руководил подразделением по скважинам BP в мире, и приходит на новую должность по операциям на Каспии со своими глубокими техническими познаниями. Г.Джонс управлял серьезным бизнесом по ряду месторождений, таких как Румейла и месторождения в Северном море», -отмечается в информации со ссылкой на главу BP Боба Дадли.
По его словам, цель компании BP в период празднования своего 25-летия в Азербайджане заключается "в успешном продолжении своей деятельности в регионе путем более тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами".
«Он в качестве нового регионального президента BP продолжит успешное партнерство компании в Азербайджане, построенное на больших достижениях по всем управляемым BP здесь проектам. В свою очередь, хочу отметить, что за 4 года управления Г.Бирреллом бизнесом BP в этом регионе добился многочисленных успехов, основанных на очень хороших связях и сотрудничестве с SOCAR и другими партнерами», - заявил Б.Дадли.
Н.Аббасова
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