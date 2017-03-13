Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 15 Мар 13° 16 Мар 13°

ТЭК 13.03.2017 13:59

Гэри Джонс назначен новым региональным президентом компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции

Новым региональным президентом компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции назначен Гэри Джонс (Gary Jones), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan

«Гэри Джонс приступит к своим обязанностям на должности регионального президента BP в Азербайджане, Грузии и Турции со 2 апреля 2017 года и будет осуществлять свою деятельность в офисе BP в Баку", - отмечается в сообщении компании.

На этом посту он сменит Гордона Биррелла, который назначен на должность Главного операционного директора в головном офисе BP в Лондоне и будет руководить работой BP по добыче, трансформации и углеводородам.

Г.Биррелл занимал пост регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции с ноября 2012 года.

Г.Джонс в настоящее время является глобальным руководителем BP по бурению, заканчиваю и скважинам.

«Гэри опытный нефтяник в глобальном масштабе и является руководителем серьезного бизнеса. Он долгое время руководил подразделением по скважинам BP в мире, и приходит на новую должность по операциям на Каспии со своими глубокими техническими познаниями. Г.Джонс управлял серьезным бизнесом по ряду месторождений, таких как Румейла и месторождения в Северном море», -отмечается в информации со ссылкой на главу BP Боба Дадли.

По его словам, цель компании BP в период празднования своего 25-летия в Азербайджане заключается "в успешном продолжении своей деятельности в регионе путем более тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами".

«Он в качестве нового регионального президента BP продолжит успешное партнерство компании в Азербайджане, построенное на больших достижениях по всем управляемым BP здесь проектам. В свою очередь, хочу отметить, что за 4 года управления Г.Бирреллом бизнесом BP в этом регионе добился многочисленных успехов, основанных на очень хороших связях и сотрудничестве с SOCAR и другими партнерами», - заявил Б.Дадли.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: BP, ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана встретился с главой BP Президент Азербайджана провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Назначен новый вице-президент BP-Azerbaijan по добыче Назначен новый вице-президент компании BP- Azerbaijan Президент Азербайджана и глава bp довольны ходом работ по Южному газовому коридору Глава BP ознакомится с ходом реализации проектов компании в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]