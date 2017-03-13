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Регион 13.03.2017 15:34

Песков: переговоры Путина и Роухани в Москве 28 марта готовятся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани в Москве готовятся.

"Такие контакты готовятся. Мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о приезде в Москву 28 марта Х.Роухани для переговоров с российским президентом.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]