Песков: переговоры Путина и Роухани в Москве 28 марта готовятся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани в Москве готовятся.
"Такие контакты готовятся. Мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о приезде в Москву 28 марта Х.Роухани для переговоров с российским президентом.
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