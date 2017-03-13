Песков: переговоры Путина и Роухани в Москве 28 марта готовятся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани в Москве готовятся.

"Такие контакты готовятся. Мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о приезде в Москву 28 марта Х.Роухани для переговоров с российским президентом.