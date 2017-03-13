Число смертей в авиакатастрофах в 2016г выросло вдвое при снижении количества происшествий - IATA

Число смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах в мире в 2016 году составило 268, что почти вдвое больше показателя годом ранее, когда погибли 136 человек, говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Средний уровень данного показателя за предыдущие пять лет (2011-2015 годы) составлял 371.

Общее количество авиапроисшествий в 2016 году снизилось до 65 с 68 годом ранее, однако число аварий с человеческими жертвами выросло до 10 с 4. Средний уровень за предшествующий пятилетний период составлял соответственно 81 и 13,4.

При этом 4 авиакатастрофы с погибшими произошли на пассажирских самолетах против 2 в 2015 году, на грузовых рейсах - 6 по сравнению с 2.

Показатель аварийности самолетов (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) увеличился в минувшем году до 0,39, что эквивалентно одному происшествию на 2,56 млн рейсов. В 2015 году данный индикатор составлял 0,32, а средний уровень за последние пять лет - 0,36.

При этом показатели безопасности у авиакомпаний-членов IATA лучше, чем по отрасли в целом, отмечается в сообщении. Их аварийность в 2016 году составила 0,35 (одно происшествие на 2,86 млн перелетов), что, однако, хуже показателя за предыдущий год - 0,22.

"В прошлом году 3,8 млрд путешественников безопасно совершили 40,4 млн перелетов, - заявил глава IATA Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении. - Общее число происшествий и аварий с жертвами были ниже среднего уровня за пять лет, показывая, что авиация продолжает становится безопаснее".

Членами IATA являются 265 авиакомпаний, которые в общей сложности обеспечивают около 83% мировых авиаперевозок.