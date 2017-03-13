В Кремле призывали к сдержанности Турцию и Нидерланды, не видят необходимости в посредниках

В Кремле призывают власти Турции и Нидерландов к сдержанности в связи с недавним обострением отношений между этими двумя странами и считают, что им не нужны посредники для урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы призываем и Нидерланды, и Турцию к сдержанности, к конструктивизму в деэскалации той напряженности, которая возникла между двумя странами", - сказал он журналистам.

"Мы не считаем, что здесь есть необходимость в каких-то посредниках", - добавил Д.Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли Россия выступить посредником в налаживании отношений между двумя странами.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, только Нидерланды и Турция могут урегулировать эту ситуацию.