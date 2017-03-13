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СНГ 13.03.2017 15:46

В Кремле призывали к сдержанности Турцию и Нидерланды, не видят необходимости в посредниках

В Кремле призывают власти Турции и Нидерландов к сдержанности в связи с недавним обострением отношений между этими двумя странами и считают, что им не нужны посредники для урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы призываем и Нидерланды, и Турцию к сдержанности, к конструктивизму в деэскалации той напряженности, которая возникла между двумя странами", - сказал он журналистам.

"Мы не считаем, что здесь есть необходимость в каких-то посредниках", - добавил Д.Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли Россия выступить посредником в налаживании отношений между двумя странами.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, только Нидерланды и Турция могут урегулировать эту ситуацию.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]