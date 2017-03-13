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СНГ 13.03.2017 14:17

В Кремле не питают особого оптимизма по поводу содержания фильма CNN о Путине

В Кремле выразили сомнение в том, что фильм CNN о Владимире Путине "Самый могущественный человек в мире" выйдет за рамки истерии, развязанной в Америке в отношении России, но отметили, что российская позиция в нем все-таки представлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что пока не имел возможности ознакомиться ни с фильмом, ни с его анонсом, но признал, что не питает большого оптимизма по поводу его содержания. "Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас превалирует в Америке в отношении нашей страны", - сказал Д.Песков.

"Наверно, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", - добавил пресс-секретарь президента.

"Вместе с тем справедливости ради нужно позитивно оценить предложение автора фильма, нашего давнего знакомого Фарида Закарии - он неоднократно бывал в нашей стране, встречался с президентом Путиным, был модератором на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, поэтому мы с ним хорошо знакомы, - то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются", - подчеркнул Д.Песков.

При этом Д.Песков добавил, что не видел фильм и ждет возможности, когда она представится.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ФИЛЬМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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