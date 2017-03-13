В Кремле не питают особого оптимизма по поводу содержания фильма CNN о Путине

В Кремле выразили сомнение в том, что фильм CNN о Владимире Путине "Самый могущественный человек в мире" выйдет за рамки истерии, развязанной в Америке в отношении России, но отметили, что российская позиция в нем все-таки представлена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что пока не имел возможности ознакомиться ни с фильмом, ни с его анонсом, но признал, что не питает большого оптимизма по поводу его содержания. "Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас превалирует в Америке в отношении нашей страны", - сказал Д.Песков.
"Наверно, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", - добавил пресс-секретарь президента.
"Вместе с тем справедливости ради нужно позитивно оценить предложение автора фильма, нашего давнего знакомого Фарида Закарии - он неоднократно бывал в нашей стране, встречался с президентом Путиным, был модератором на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, поэтому мы с ним хорошо знакомы, - то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются", - подчеркнул Д.Песков.
При этом Д.Песков добавил, что не видел фильм и ждет возможности, когда она представится.
Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы
Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор
Азербайджан планирует в 2017 году наладить производство еще двух видов БПЛА
Каспар увеличил в 2016г доходы 34%
Цены на нефть снижаются в понедельник, Brent опустилась до $51,35 за баррель
Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»