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Регион 13.03.2017 14:19

Гаага предупреждает нидерландцев проявлять осторожность в Турции

Власти Нидерландов призвали своих подданных, находящихся в Турции, проявлять осторожность в связи с осложнением отношений между двумя странами, сообщили в понедельник местные СМИ.

"С 11 марта 2017 года между Турцией и Нидерландами существует дипломатическая напряженность. Будьте бдительны, путешествуя по Турции, избегайте места массового скопления людей", - говорится в предупреждении, распространенном МИД Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Турция направила Нидерландам две ноты протеста в связи с ограничениями в отношении турецких министров, а также непропорциональным применением силы в отношении представителей турецкой диаспоры.

11 марта власти Нидерландов запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Бетуль Саяну Кайя, которая прибыла в Нидерланды из Германии на автомобиле для участия во встрече с турецкой диаспорой, власти вынудили покинуть Голландию.

Позже правоохранительные органы разогнали демонстрацию протеста этнических турок у стен генконсульства в Роттердаме.

В ответ на это МИД Турции заявил, что посол Нидерландов в Анкаре, находящийся в настоящее время в отпуске за границей, может не возвращаться в Турцию.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]