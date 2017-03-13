Гаага предупреждает нидерландцев проявлять осторожность в Турции

Власти Нидерландов призвали своих подданных, находящихся в Турции, проявлять осторожность в связи с осложнением отношений между двумя странами, сообщили в понедельник местные СМИ.

"С 11 марта 2017 года между Турцией и Нидерландами существует дипломатическая напряженность. Будьте бдительны, путешествуя по Турции, избегайте места массового скопления людей", - говорится в предупреждении, распространенном МИД Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Турция направила Нидерландам две ноты протеста в связи с ограничениями в отношении турецких министров, а также непропорциональным применением силы в отношении представителей турецкой диаспоры.

11 марта власти Нидерландов запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Бетуль Саяну Кайя, которая прибыла в Нидерланды из Германии на автомобиле для участия во встрече с турецкой диаспорой, власти вынудили покинуть Голландию.

Позже правоохранительные органы разогнали демонстрацию протеста этнических турок у стен генконсульства в Роттердаме.

В ответ на это МИД Турции заявил, что посол Нидерландов в Анкаре, находящийся в настоящее время в отпуске за границей, может не возвращаться в Турцию.