Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта

Сотрудники Сумгайытского ГУП изъяли более двух килограммов героина, сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками полицейского отделения №1 ГУП Сумгайыта оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого местного жителя Джабира Гаибова было изъято 2,045 кг героина и 3,17 кг марихуаны», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев