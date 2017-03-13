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Происшествия 13.03.2017 14:23

Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта

Сотрудники Сумгайытского ГУП изъяли более двух килограммов героина, сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками полицейского отделения №1 ГУП Сумгайыта оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого местного жителя Джабира Гаибова было изъято 2,045 кг героина и 3,17 кг марихуаны», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]