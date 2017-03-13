Президент Алиев и вице-президент Thales lnternational» обсудили вопросы реализации определенных работ в рамках Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главным вице-президентом компании «Thales lnternational» Рафаэлем Эскинази вопросы реализации ряда работ в рамках транспортного коридора Север-Юг.
И.Алиев встретился с Р.Эскинази в рамках официального визита во Францию, сообщает сайт главы государства.
«В ходе встречи стороны констатировали успешное сотрудничество Азербайджана и компании Thales lnternational более 20 лет. Было отмечено, что компания реализует ряд проектов с ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», обсудили вопросы выполнения определенных работ по транспортному коридору Север-Юг», - отмечается в сообщении.
Собеседники отметили наличие хорошего потенциала для продолжения сотрудничества в будущем.
Ф.Исазаде
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