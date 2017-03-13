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Дальнее зарубежье 13.03.2017 16:17

Минюст ФРГ изучает возможность лишения госфинансирования крайне правых партий

Власти ФРГ рассматривают вариант лишения германских партий, придерживающихся радикально правых взглядов, финансовых поступлений от государства, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на слова министра юстиции Хайко Мааса.

По словам министра, "деньги от налоговых поступлений, направленные Национал-демократической партии Германии, это прямое государственное инвестирование в радикальную правую агитацию".

В то же время Х.Маас отметил, что германские власти "должны изучить очень внимательно возможности", связанные с отменой госфинансирования подобных партий. Он допустил возможность того, что эти меры могут быть предприняты до того, как Х.Маас покинет свой пост в сентябре этого года в связи с новыми выборами в Бундестаг.

АП напоминает, что ранее Федеральный Конституционный суд Германии не стал запрещать деятельность Национал-демократической партии, посчитав ее слишком незначительной.

Однако в марте в Бундестаге была озвучена инициатива лишить партии, которые придерживаются крайне правых взглядов, доступа к госфинансированию, добавляет АП.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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