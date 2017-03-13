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Карабахский конфликт 13.03.2017 15:08

Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор

Руководитель группы дружбы Франция-Кавказ французского Сената Андре Рейшар считает необходимым возвращения оккупированных азербайджанских территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента).

«Мы готовы поддержать справедливое дело Азербайджана. Считаем, что конфликт (армяно-азербайджанский – ИФ-Аз) должен быть решен мирным путем. Оккупированные земли должны быть возвращены. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность и контроль над своими землями», - заявил А.Рейшар на встрече с депутатами азербайджанского парламента.

Он выразил озабоченность напряженность в зоне карабахского конфликта. «Апрельские события 2016 года также доказали, что военный путь решения проблемы является нежелательным. Во всех случаях мы готовы вложить свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - отметил А.Рейшар.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]