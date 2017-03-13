Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор

Руководитель группы дружбы Франция-Кавказ французского Сената Андре Рейшар считает необходимым возвращения оккупированных азербайджанских территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента).

«Мы готовы поддержать справедливое дело Азербайджана. Считаем, что конфликт (армяно-азербайджанский – ИФ-Аз) должен быть решен мирным путем. Оккупированные земли должны быть возвращены. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность и контроль над своими землями», - заявил А.Рейшар на встрече с депутатами азербайджанского парламента.

Он выразил озабоченность напряженность в зоне карабахского конфликта. «Апрельские события 2016 года также доказали, что военный путь решения проблемы является нежелательным. Во всех случаях мы готовы вложить свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - отметил А.Рейшар.

Р.Бабаев