Грузинский президент требует строго наказать организаторов беспорядков в Батуми

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассчитывает, что следствие скоро выявит организаторов беспорядков в Батуми, произошедших в ночь на 12 марта.
"Я не следователь, поэтому не смогу зафиксировать точную позицию о произошедшем, но могу сказать, что никто в Грузии не имеет права на насилие. Надеюсь, что следствие выявит организаторов беспорядков, и они понесут самое суровое наказание", - заявил в понедельник журналистам Г.Маргвелашвили.
Он отметил, что свои лучшие годы провел на митингах, но ни на одном из них никогда не было фактов насилия и вандализма, как это произошло в выходные в Батуми.
Между тем представители правящей политической силы обвиняют партию экс-президента Михаила Саакашвили в организации бдеспорядков в Батуми.
"Закончилось время, когда "Единое национальное движение" (ЕНД) представляло себя нашим политическим оппонентом и конкурентом. После событий в Батуми эта партия превратилась в радикальную, вооруженную камнями группировку. "Националы" выражали солидарность с этой акцией и анонсировали ее поддержу во всех регионах Грузии", - заявил в понедельник журналистам один из лидеров парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Между тем бывший председатель правительства Аджарии, один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе на брифинге в понедельник отверг обвинения в причастности его партии к организации беспорядков в Батуми.
"Вместо оперативного вмешательства в недопущении актов вандализма нынешние власти из позы страуса в течение нескольких часов наблюдали, как группы радикалов уничтожают уличную инфраструктуру и поджигают автомашины. Сейчас же во всем совершенно безосновательно обвиняют нашу партию", - заявил Л.Варшаломидзе.
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