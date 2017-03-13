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Регион 13.03.2017 16:01

Грузинский президент требует строго наказать организаторов беспорядков в Батуми

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассчитывает, что следствие скоро выявит организаторов беспорядков в Батуми, произошедших в ночь на 12 марта.

"Я не следователь, поэтому не смогу зафиксировать точную позицию о произошедшем, но могу сказать, что никто в Грузии не имеет права на насилие. Надеюсь, что следствие выявит организаторов беспорядков, и они понесут самое суровое наказание", - заявил в понедельник журналистам Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что свои лучшие годы провел на митингах, но ни на одном из них никогда не было фактов насилия и вандализма, как это произошло в выходные в Батуми.

Между тем представители правящей политической силы обвиняют партию экс-президента Михаила Саакашвили в организации бдеспорядков в Батуми.

"Закончилось время, когда "Единое национальное движение" (ЕНД) представляло себя нашим политическим оппонентом и конкурентом. После событий в Батуми эта партия превратилась в радикальную, вооруженную камнями группировку. "Националы" выражали солидарность с этой акцией и анонсировали ее поддержу во всех регионах Грузии", - заявил в понедельник журналистам один из лидеров парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Между тем бывший председатель правительства Аджарии, один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе на брифинге в понедельник отверг обвинения в причастности его партии к организации беспорядков в Батуми.

"Вместо оперативного вмешательства в недопущении актов вандализма нынешние власти из позы страуса в течение нескольких часов наблюдали, как группы радикалов уничтожают уличную инфраструктуру и поджигают автомашины. Сейчас же во всем совершенно безосновательно обвиняют нашу партию", - заявил Л.Варшаломидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕСПОРЯДКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]