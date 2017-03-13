Германская полиция отпустила двух человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Эссене

Полиция ФРГ отпустила на свободу двух мужчин, задержанных в минувшую субботу по подозрениям в подготовке теракта в торговом центре в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия), сообщают в понедельник западные СМИ.
Один мужчина был отпущен поздно вечером в минувшую субботу, а второй - в воскресенье из-за недостатка оснований для ареста.
"Однако это не означает, что расследование окончено", - приводят СМИ слова представителя немецких правоохранительных органов.
Накануне глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что нападение, предотвращенное в Эссене, "без сомнений связано с так называемой группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Ранее сообщалось, что немецкой полиции удалось предотвратить террористическую атаку в городе Эссен, которая была запланирована на минувшее воскресенье.
Объектом нападения должен был стать местный торговый центр. В связи с этим полиция в субботу закрыла доступ к объекту и обследовала местность. В итоге полицейские задержали в городе Оберхаузен, также расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, двух подозреваемых.
Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы
Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор
Азербайджан планирует в 2017 году наладить производство еще двух видов БПЛА
Каспар увеличил в 2016г доходы 34%
Цены на нефть снижаются в понедельник, Brent опустилась до $51,35 за баррель
Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»