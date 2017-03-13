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Дальнее зарубежье 13.03.2017 16:27

Германская полиция отпустила двух человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Эссене

Полиция ФРГ отпустила на свободу двух мужчин, задержанных в минувшую субботу по подозрениям в подготовке теракта в торговом центре в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия), сообщают в понедельник западные СМИ.

Один мужчина был отпущен поздно вечером в минувшую субботу, а второй - в воскресенье из-за недостатка оснований для ареста.

"Однако это не означает, что расследование окончено", - приводят СМИ слова представителя немецких правоохранительных органов.

Накануне глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что нападение, предотвращенное в Эссене, "без сомнений связано с так называемой группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что немецкой полиции удалось предотвратить террористическую атаку в городе Эссен, которая была запланирована на минувшее воскресенье.

Объектом нападения должен был стать местный торговый центр. В связи с этим полиция в субботу закрыла доступ к объекту и обследовала местность. В итоге полицейские задержали в городе Оберхаузен, также расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, двух подозреваемых.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]