Германская полиция отпустила двух человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Эссене

Полиция ФРГ отпустила на свободу двух мужчин, задержанных в минувшую субботу по подозрениям в подготовке теракта в торговом центре в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия), сообщают в понедельник западные СМИ.

Один мужчина был отпущен поздно вечером в минувшую субботу, а второй - в воскресенье из-за недостатка оснований для ареста.

"Однако это не означает, что расследование окончено", - приводят СМИ слова представителя немецких правоохранительных органов.

Накануне глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что нападение, предотвращенное в Эссене, "без сомнений связано с так называемой группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что немецкой полиции удалось предотвратить террористическую атаку в городе Эссен, которая была запланирована на минувшее воскресенье.

Объектом нападения должен был стать местный торговый центр. В связи с этим полиция в субботу закрыла доступ к объекту и обследовала местность. В итоге полицейские задержали в городе Оберхаузен, также расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, двух подозреваемых.