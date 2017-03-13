Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн

Грузия в 2017-2022 годах планирует направить на развитие инфраструктуры в сфере природного газа, включая строительство первого в стране подземного газохранилища (ПГХ), 968,1 млн лари ($385,5 млн по текущему курсу).

Такой объем инвестиций предусмотрен стратегией развития энергетики Грузии на 2017-2026 годы, проект которой по сфере природного газа опубликован на сайте Минэнерго республики. Проект предусматривает реконструкцию и строительство газовой инфраструктуры, формирование рынка, соответствующего европейскому законодательству, и развитие регионального сотрудничества.

Согласно стратегии, ее часть по газу предусматривает три периода: краткосрочный (2017-2019 годы), среднесрочный (2020-2022 годы) и долгосрочный (2023-2026 годы). На данном этапе определены планы работ, включая объемы их финансирования, которые планируется осуществить в течение первых двух периодов.

В частности, план развития газовой инфраструктуры на 2017-2019 годы предусматривает инвестиции в размере 750,4 млн лари. Из них на строительство и реконструкцию магистральных газопроводов общей протяженностью 302 км планируется направить 142,8 млн лари, на строительство станции для регулирования и измерения газа - 11,4 млн лари, на внедрение системы мониторинга и управления SCADA - 6 млн лари, на локальные восстановительные работы - 15 млн лари. За эти три года планируется также пробурить поисковые скважины и провести дополнительные исследования в рамках второй фазы проекта строительства ПГХ, на что будет направлено 52,7 млн лари, осуществить проектные и строительные работы общей стоимостью 522,5 млн лари в рамках третьей фазы данного проекта.

В среднесрочном периоде, работы в течение которого оцениваются в 217,7 млн лари, планируется строительство и реконструкцию газопроводов общей длиной 58 км (61,5 млн лари), строительство компрессорной станции (43,7 млн лари), а также завершение третьей фазы проекта ПГХ (112,5 млн лари).

В краткосрочном и среднесрочном периодах также планируется реализовать проекты, осуществляемые Грузией с партнерами. В первом случае речь идет о строительстве на территории страны в рамках расширения Южно-Кавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум 65 км участка трубопровода и двух компрессорных станций, финансирование которых зависит от компаний-партнеров, а во втором случае - о проекте реконструкции и развитии транзитного газопровода Север-Южный Кавказ, финансирование которого зависит от условий договора с "Газпром экспортом".

В долгосрочном периоде планируется строительство магистрального газопровода Вале (граница с Турцией) - Вани - Поти длиной 70 км в рамках проекта AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnection), финансирование которого может взять на себя, в частности, компания-оператор.

Как сообщалось ранее, AGRI предусматривает транспортировку каспийского газа из Азербайджана в Грузию и по Черному морю в Румынию и Венгрию, а затем, возможно, на другие потенциальные рынки Европы. Участниками проекта являются ГНКАР, Грузинская нефтегазовая корпорация, венгерская MVM и румынская Romgaz. Предполагается, что природный газ будет транспортироваться на черноморское побережье Грузии, там будет сжижаться и танкерами доставляться в румынский порт Констанца. После регазификации он пойдет из Румынии в Венгрию и далее.

Некоторые эксперты считают, что транзит сжиженного каспийского газа по морю обойдется гораздо дешевле, чем строительство газопровода Nabucco.

Вместе с тем, в конце ноября 2015 года министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявлял, что правительство Азербайджана не считает проект AGRI приоритетным. "В настоящее время нет ведущей силы для реализации проекта AGRI, и я не считаю это направление приоритетным на сегодняшний день. Тем не менее, в перспективе ситуация может измениться", - сказал он.