Цены на нефть снижаются в понедельник, Brent опустилась до $51,35 за баррель

Нефть продолжает дешеветь в понедельник после обвала на прошлой неделе на опасениях повышения активности в нефтедобывающем секторе США.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,01 (0,02%) - до $51,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,09 (0,19%) - до $48,4 за баррель.

На минувшей неделе WTI подешевела на 9,1%.

Как стало известно из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло максимальных с сентября 2015 года 617 штук. За последний год показатель увеличился на 202 единиц.

По данным министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.

"Мало кто из инвесторов сейчас готов поставить на то, что снижение котировок прекратится, - заявил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Инвесторы сохраняют пессимизм, несмотря на отсутствие явно "бычьих" факторов".

Тем временем в Ливии добыча упала на 11%, до 620 тыс. баррелей в сутки, на фоне вооруженных столкновений, которые привели к закрытию ряда крупнейших нефтеэкспортных терминалов в стране.