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Дальнее зарубежье 13.03.2017 16:40

НАТО приглашала наблюдателей России на 10 учений альянса в 2016 году - Столтенберг

Руководство НАТО в 2016 году направляло приглашения России отправить своих наблюдателей на 10 учений альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В соответствии с нашими международными обязательствами мы пригласили наблюдателей для посещения 10 различных учений НАТО в таких разных точках как Норвегия, Соединенное Королевство и Греция", - сказал генсек на пресс-конференции, посвященной публикации ежегодного доклада деятельности альянса.

Всего НАТО за минувший год провели 107 учений с участием разных членов альянса.

"В то же самое время мы поддерживаем наш политический диалог с Россией. Мы провели три встречи Совета Россия-НАТО в прошлом году, и я рад тому, что как НАТО, так и Россия недавно приняли участие в переговорах, которая провела Финляндия, посвященных усовершенствованию безопасности воздушного движения в регионе Балтийского моря", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, РОССИЯ, ПРИГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]