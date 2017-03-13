НАТО приглашала наблюдателей России на 10 учений альянса в 2016 году - Столтенберг

Руководство НАТО в 2016 году направляло приглашения России отправить своих наблюдателей на 10 учений альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"В соответствии с нашими международными обязательствами мы пригласили наблюдателей для посещения 10 различных учений НАТО в таких разных точках как Норвегия, Соединенное Королевство и Греция", - сказал генсек на пресс-конференции, посвященной публикации ежегодного доклада деятельности альянса.
Всего НАТО за минувший год провели 107 учений с участием разных членов альянса.
"В то же самое время мы поддерживаем наш политический диалог с Россией. Мы провели три встречи Совета Россия-НАТО в прошлом году, и я рад тому, что как НАТО, так и Россия недавно приняли участие в переговорах, которая провела Финляндия, посвященных усовершенствованию безопасности воздушного движения в регионе Балтийского моря", - отметил Й.Столтенберг.
Азербайджан не признает итоги «парламентских выборов» в Абхазии - МИД
Азербайджан и Великобритания построили конструктивный диалог, заявляют в Баку
ЦБА допускает замедление инфляции по итогам 2017г до однозначного уровня
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом наблюдающихся положительных трендов
Азербайджанские банки предлагают внести изменения в налогообложение доходов по кредитам
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»