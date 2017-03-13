НАТО приглашала наблюдателей России на 10 учений альянса в 2016 году - Столтенберг

Руководство НАТО в 2016 году направляло приглашения России отправить своих наблюдателей на 10 учений альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В соответствии с нашими международными обязательствами мы пригласили наблюдателей для посещения 10 различных учений НАТО в таких разных точках как Норвегия, Соединенное Королевство и Греция", - сказал генсек на пресс-конференции, посвященной публикации ежегодного доклада деятельности альянса.

Всего НАТО за минувший год провели 107 учений с участием разных членов альянса.

"В то же самое время мы поддерживаем наш политический диалог с Россией. Мы провели три встречи Совета Россия-НАТО в прошлом году, и я рад тому, что как НАТО, так и Россия недавно приняли участие в переговорах, которая провела Финляндия, посвященных усовершенствованию безопасности воздушного движения в регионе Балтийского моря", - отметил Й.Столтенберг.