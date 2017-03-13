Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из страны 55 кг пиявок со стороны гражданина Ирана.

«Сотрудниками Астаринского таможенного управления в грузовом автомобиле, принадлежащем гражданину Ирана Шафабаху Мехрану Омрану, были обнаружены 55 кг пиявок вида «Hirudo medicinalis», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Изъятые у иранца пиявки были переданы Институту зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана. По факту ведется расследование.

Ранее Астаринское таможенное управление предотвратило попытку незаконного вывоза другим гражданином Ирана 29 тыс. пиявок вида «Hirudo medicinalis».

Указанный вид пиявок включен в специальный список, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Р.Бабаев