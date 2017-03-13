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Регион 13.03.2017 17:28

Армения открывает генконсульство в Иракском Курдистане

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об открытии генерального консульства страны в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана, сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

Консульский район включает в себя города Эрбиль, Сулеймания и Дахук, отмечается в документе.

Решение об открытии консульства было принято на заседании правительства Армении 2 марта.

В настоящее время действует прямое авиасообщение по маршруту Багдад-Эрбиль-Ереван.

Вопросы развития сотрудничества обсуждали на встрече в феврале 2015 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, ГЕНКОНСУЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]