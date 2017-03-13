Армения открывает генконсульство в Иракском Курдистане

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об открытии генерального консульства страны в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана, сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.
Консульский район включает в себя города Эрбиль, Сулеймания и Дахук, отмечается в документе.
Решение об открытии консульства было принято на заседании правительства Армении 2 марта.
В настоящее время действует прямое авиасообщение по маршруту Багдад-Эрбиль-Ереван.
Вопросы развития сотрудничества обсуждали на встрече в феврале 2015 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.
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