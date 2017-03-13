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Дальнее зарубежье 13.03.2017 17:20

В Латвии заявляют, что военные НАТО не могут передвигаться по территории страны с заряженным оружием

В Минобороны Латвии опровергли сообщения о том, что после принятия поправок военные НАТО смогут передвигаться по Республике с заряженным оружием.

Как сообщили в понедельник агентству BNS в Минобороны Латвии, в только с согласия военного ведомства вооруженные силы ЕС и НАТО смогут перемещать по Латвии боевую технику в состоянии готовности. Кроме того, не будет разрешено перемещаться с заряженным оружием, которое может причинить ущерб безопасности окружающих

В министерстве заявляют, что ни один солдат НАТО не ходит, и не будет ходить по территории страны с заряженным оружием, потому что любое иностранное подразделение прибывает в Латвию по ее приглашению. Перемещение союзников по Латвии координируют Минобороны и Национальные вооруженные силы.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе появились новости о том, что после принятия поправок к закону "Статус иностранных вооруженных сил в Латвийской Республике" военнослужащие НАТО смогут свободно перемещаться по Латвии с заряженным оружием, что представляет угрозу для общества.

Минобороны поясняет, что данные поправки предназначены для того, чтобы в случае угрозы государству союзники могли оказать помощь Латвии по возможности скорее и без долгих административных процедур. Поправки будут относиться только к пересечению границы, чтобы обеспечить подразделениям возможности самозащиты.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]