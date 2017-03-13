В Латвии заявляют, что военные НАТО не могут передвигаться по территории страны с заряженным оружием

В Минобороны Латвии опровергли сообщения о том, что после принятия поправок военные НАТО смогут передвигаться по Республике с заряженным оружием.
Как сообщили в понедельник агентству BNS в Минобороны Латвии, в только с согласия военного ведомства вооруженные силы ЕС и НАТО смогут перемещать по Латвии боевую технику в состоянии готовности. Кроме того, не будет разрешено перемещаться с заряженным оружием, которое может причинить ущерб безопасности окружающих
В министерстве заявляют, что ни один солдат НАТО не ходит, и не будет ходить по территории страны с заряженным оружием, потому что любое иностранное подразделение прибывает в Латвию по ее приглашению. Перемещение союзников по Латвии координируют Минобороны и Национальные вооруженные силы.
Как отмечает агентство, на прошлой неделе появились новости о том, что после принятия поправок к закону "Статус иностранных вооруженных сил в Латвийской Республике" военнослужащие НАТО смогут свободно перемещаться по Латвии с заряженным оружием, что представляет угрозу для общества.
Минобороны поясняет, что данные поправки предназначены для того, чтобы в случае угрозы государству союзники могли оказать помощь Латвии по возможности скорее и без долгих административных процедур. Поправки будут относиться только к пересечению границы, чтобы обеспечить подразделениям возможности самозащиты.
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