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Транспорт и связь 13.03.2017 16:20

Каспар увеличил в 2016г доходы 34%

Доходы ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) в 2016 году составили 493,4 млн манатов, что на 34% больше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2016 году флот пароходства пополнился еще 9 судами, и по состоянию на 1 января 2017 года общее число судов, находящихся на балансе Каспар, достигло 284. При этом в 2016 году 10 судов пароходства осуществляли свою деятельность за пределами Каспийского моря», -отметили в правительстве.

Также в 2016 году Каспар подписал соглашения о строительстве двух танкеров и двух паромов типа Ro-Ro.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]