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Внешняя политика 13.03.2017 16:23

Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы

Австралия утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы, сообщает азербайджанское посольство в Австралии.

Согласно информации, группа состоит из 25 членов, представляющих Сенат (верхняя палата) и Палату представителей (нижняя палата) от различных политических партий Австралии.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРАЛИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]