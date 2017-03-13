Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы

Австралия утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы, сообщает азербайджанское посольство в Австралии.

Согласно информации, группа состоит из 25 членов, представляющих Сенат (верхняя палата) и Палату представителей (нижняя палата) от различных политических партий Австралии.

Ф.Исазаде