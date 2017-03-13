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Дальнее зарубежье 13.03.2017 17:47

Генсек НАТО не считает попытку госпереворота в Черногории в прошлом году аргументом против вступления этой страны в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал вступление Черногории в альянс, несмотря на попытку переворота в стране прошлой осенью.

"Для меня это не аргумент против того, чтобы Черногория вступала в НАТО, наоборот, это аргумент, чтобы Черногория вступала в НАТО, потому что Черногория посредством демократического процесса приняла решение о том, что она хочет вступить в НАТО", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, напомнившего о попытке переворота в стране, в котором якобы были замешаны граждане России.

Генсек напомнил, что 28 членов НАТО подписали протокол о вступлении и "почти уже все ратифицировали этот протокол".

"Каждое государство в рамках демократических процедур может выбрать, по какому пути оно может пойти, включая и то, в какие организации безопасности они хотят вступить", - пояснил генсек.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЧЕРНОГОРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]