Генсек НАТО не считает попытку госпереворота в Черногории в прошлом году аргументом против вступления этой страны в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал вступление Черногории в альянс, несмотря на попытку переворота в стране прошлой осенью.
"Для меня это не аргумент против того, чтобы Черногория вступала в НАТО, наоборот, это аргумент, чтобы Черногория вступала в НАТО, потому что Черногория посредством демократического процесса приняла решение о том, что она хочет вступить в НАТО", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, напомнившего о попытке переворота в стране, в котором якобы были замешаны граждане России.
Генсек напомнил, что 28 членов НАТО подписали протокол о вступлении и "почти уже все ратифицировали этот протокол".
"Каждое государство в рамках демократических процедур может выбрать, по какому пути оно может пойти, включая и то, в какие организации безопасности они хотят вступить", - пояснил генсек.
Азербайджан не признает итоги «парламентских выборов» в Абхазии - МИД
Азербайджан и Великобритания построили конструктивный диалог, заявляют в Баку
ЦБА допускает замедление инфляции по итогам 2017г до однозначного уровня
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом наблюдающихся положительных трендов
Азербайджанские банки предлагают внести изменения в налогообложение доходов по кредитам
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»