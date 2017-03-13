AZAL с 28 марта увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку до 8 раз в неделю, со 2 мая – до 10

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 28 марта будет осуществлять рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку 8 раз в неделю, со 2 мая - 10 раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
В настоящее время AZAL осуществляет полеты по указанному маршруту 7 раз в неделю.
"Агентство гражданской авиации министерства экономки и устойчивого развития Грузии уже выдало национальному авиаперевозчику Азербайджана соответствующее разрешение на увеличения числа авиарейсов", - отмечается в сообщении.
Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.
Дополнительный рейс с 28 марта будет осуществляться по воскресеньям, со 2 мая – по вторникам и четвергам самолетом Airbus A319.
AZAL планирует осуществлять рейсы в таком количестве до конца летнего навигационного сезона.
А.Азизов
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