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Транспорт и связь 13.03.2017 16:32

AZAL с 28 марта увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку до 8 раз в неделю, со 2 мая – до 10

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 28 марта будет осуществлять рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку 8 раз в неделю, со 2 мая - 10 раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

В настоящее время AZAL осуществляет полеты по указанному маршруту 7 раз в неделю.

"Агентство гражданской авиации министерства экономки и устойчивого развития Грузии уже выдало национальному авиаперевозчику Азербайджана соответствующее разрешение на увеличения числа авиарейсов", - отмечается в сообщении.

Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.

Дополнительный рейс с 28 марта будет осуществляться по воскресеньям, со 2 мая – по вторникам и четвергам самолетом Airbus A319.

AZAL планирует осуществлять рейсы в таком количестве до конца летнего навигационного сезона.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, АВИАРЕЙСЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]