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Дальнее зарубежье 13.03.2017 18:03

Первый министр Шотландии рассчитывает, что референдум о независимости страны пройдет в конце 2018 - начале 2019 года

Второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года, заявила в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен.

По ее словам, на следующей неделе она подаст соответствующее заявление в шотландский парламент.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]