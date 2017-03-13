Первый министр Шотландии рассчитывает, что референдум о независимости страны пройдет в конце 2018 - начале 2019 года

Второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года, заявила в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен.

По ее словам, на следующей неделе она подаст соответствующее заявление в шотландский парламент.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.