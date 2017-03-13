Белоруссия поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕврАзЭС

Минск поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил вице-премьер Белоруссии Михаил Русый.

"Беларусь всегда поддерживала эту инициативу (создание ЗСТ между Израилем и ЕАЭС - ИФ)", - сказал М.Русый на встрече с израильской делегацией во главе с министром алии и абсорбции Софой Ландвер в понедельник в Минске.

Он напомнил, что в ноябре 2016 года был определен проект договора о создании ЗСТ между Израилем и ЕАЭС, очередное заседание по этому вопросу пройдет в мае в Москве.

"Создание ЗСТ между Израилем и ЕАЭС поспособствует активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества" - подчеркнул М.Русый.