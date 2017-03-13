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СНГ 13.03.2017 18:19

Белоруссия поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕврАзЭС

Минск поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил вице-премьер Белоруссии Михаил Русый.

"Беларусь всегда поддерживала эту инициативу (создание ЗСТ между Израилем и ЕАЭС - ИФ)", - сказал М.Русый на встрече с израильской делегацией во главе с министром алии и абсорбции Софой Ландвер в понедельник в Минске.

Он напомнил, что в ноябре 2016 года был определен проект договора о создании ЗСТ между Израилем и ЕАЭС, очередное заседание по этому вопросу пройдет в мае в Москве.

"Создание ЗСТ между Израилем и ЕАЭС поспособствует активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества" - подчеркнул М.Русый.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЕВРАЗЭС, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]