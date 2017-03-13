Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 16 Мар 13° 17 Мар 12°

ТЭК 13.03.2017 16:45

SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начал бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2366 осуществляется с площадки №2150. Проектная глубина скважины составляет 1,78 тыс. метров.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины составит 10 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


Похожие новости


SOCAR ввела в строй новую скважину на месторождении Западный Абшерон с суточным дебитом в 14 тонн нефти SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях SOCAR начала бурение двух скважин на месторождении Пираллахи-остров SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]